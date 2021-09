Streit auf Spielplatz endet mit Drohung

Nicht nur zwei Kinder sind auf einem Spielplatz in Eichstätt hoch geschaukelt, sondern die Emotionen ihrer Väter gleich mit. Laut Polizei soll am Freitagnachmittag eine Vierjährige dort beim Schaukeln ein gleichaltriges Mädchen angerempelt haben. Daraufhin gerieten die Väter der Kinder aneinander. Einer der beiden Männer habe dem anderen damit gedroht, ihn samt Auto in die Luft zu sprengen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Tatbestands der Bedrohung.

04. September 2021 - 18:59 Uhr | dpa

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Eichstätt © dpa-infocom, dpa:210904-99-94325/2