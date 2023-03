Streifenwagen gerammt: Flüchtiger Autofahrer stellt sich

Der Autofahrer, der vor zwei Wochen in Regensburg auf der Flucht vor der Polizei zwei Dienstfahrzeuge gerammt haben und auf einen Beamten losgefahren sein soll, hat sich nach Angaben der Polizei nun gestellt. Der 42 Jahre alte Mann sei am Mittwoch gemeinsam mit einem Anwalt zur Polizei gekommen, teilten die Ordnungshüter am Donnerstag mit. Er habe keinen Führerschein.

16. März 2023 - 18:18 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Regensburg Der Mann war vor gut zwei Wochen wegen aggressiver Fahrweise aufgefallen. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, habe der Fahrer versucht, zu fliehen. Als die Polizei mit zwei Fahrzeugen die Ausfahrt aus einem Parkhaus blockiert hatte, rammte er die Streifenwagen. Ein Polizist musste zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Ein weiterer Polizist schoss auf die Reifen des Fluchtfahrzeuges. Der Fahrer setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Das Amtsgericht hatte Haftbefehl erlassen. Dieser wurde nach dem Geständnis gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.