Straße verwandelt sich nach Wasserrohrbruch in Bach

Dillingen

Nach einem Rohrbruch sind Wassermassen durch eine Straße in Dillingen an der Donau geflossen. In der Nacht von Montag auf Dienstag trug das fließende Wasser Teile des Erdreichs und der Teerdecke der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr versuchte das Wasser mithilfe eines Baggers zu stoppen. Der Energieversorger stellte zwei Wasseranschlüsse ab, so dass am Dienstagmorgen drei Häuser kein fließendes Wasser hatten.