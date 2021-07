Stormtrooper und Oldtimer: Museen werben mit Korso

Mit Musik, Artisten und Ausstellungsstücken haben 23 Nürnberger Museen am Samstag für sich geworben - bei einem Korso durch die Innenstadt. Unter anderem waren eine Postkutsche, Oldtimer, Frauen in historischen Kostümen, Stormtrooper und andere Figuren aus dem Star-Wars-Universum zu sehen sowie ein DeLorean, das Automodell aus dem Film "Zurück in die Zukunft". Auch ein fahrbares Mini-Klassenzimmer, eine Druckerpresse und ein als Gespenst verkleideter Künstler waren Teil des Umzugs.

Nürnberg Der Korso war von staatlichen, privaten und drei sich in der Gründung befindenden Museen organisiert worden. Er bildete den Auftakt zur Veranstaltungsreihe "Muse im Museum", bei der die Nürnberger Museen Kulturschaffende in ihre Räume einladen. © dpa-infocom, dpa:210710-99-333619/2