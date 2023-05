Storch als Beifahrer? Frau meldet skurrile Entdeckung

Grabenstätt

Ein Storch als Beifahrer in einem Auto? Eine Frau hat mit dieser Beobachtung in Oberbayern die Polizei auf den Plan gerufen. Die 41-Jährige habe ihre Entdeckung den Beamten geschildert und erklärt, das Tier stamme aus einer Teichanlage in Grabenstätt (Landkreis Traunstein), teilte die Behörde am Donnerstag mit. Nach Angaben der Polizei sorgte sich die Frau um die dazugehörige Störchin. Sie sei allein auf dem Nistplatz und stark abhängig von der Futterzufuhr des Männchens. Die Verantwortlichen der Teichanlage gaben allerdings wenig später Entwarnung: Sie fanden das Storchen-Pärchen wohlbehalten an seinem Nistplatz. Ob der Storch zuvor wirklich eine Mitfahrgelegenheit bekommen hatte, blieb unklar.