Stimmen zum Atomausstieg: Zwischen Zustimmung und Kritik

Die Atomenergie in Deutschland steht vor dem Aus. Kurz vor der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke kocht die Debatte hoch, ob der Atomausstieg richtig oder falsch ist. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach am Donnerstag von einem Fehler. Umweltverbände wollen den Atomausstieg am Samstag mit einem großen Fest auf dem Münchner Odeonsplatz feiern. Nachfolgend eine Auswahl an Zitaten.

14. April 2023 - 15:11 Uhr | dpa

Aus einem Kernkreftwerk steigt Rauch auf. © Lars Klemmer/dpa/Archivbild