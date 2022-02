Stier rammt Landwirt gegen Stallgitter: Schwerverletzt

Ein Stier hat einen Landwirt im Allgäu gegen ein Stallgitter gerammt und lebensgefährlich verletzt. Der Bauer habe mit einem Tierarzt in einem Stall in Rettenbach am Auerberg (Landkreis Ostallgäu) einer Kuh beim Kalben geholfen und den Stier deshalb abdrängen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Stier habe den Landwirt am Donnerstag daraufhin mit Kopf und Körper gegen die Gitterstäbe im Laufstall gestoßen.

18. Februar 2022 - 17:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Rettenbach am Auerberg Der Landwirt habe daraufhin das Bewusstsein verloren, seine Frau und der Tierarzt hätten ihn aus der Gefahrenzone gezogen. Der 52-Jährige wurde demnach mit schwersten Verletzungen in einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand sei bislang nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.