Stichflamme in Commerzbank: Täterspuren gefunden

Nach dem Erpressungsversuch der Commerzbank mit einer Stichflamme aus einem Brief in einer Nürnberger Filiale haben Ermittler Spuren des Täters gefunden. Diese seien an dem Brief entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die durch das Bayerische Landeskriminalamt gesicherten Spuren würden nun mit bundesweiten und europäischen Datenbanken abgeglichen. Nach Einschätzung der Ermittler sind sie "zweifelsfrei dem Täter zuzuordnen".

14. April 2022 - 11:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nürnberg "Der Täter ist offensichtlich sehr darum bemüht, keine Spuren zu hinterlassen. Die Untersuchung der Briefsendung zeigt allerdings, dass man keine Straftat begehen kann, ohne Spuren zu hinterlassen", erläuterte die Leiterin der Ermittlungen Martina Sebald. Am 24. März hatte eine 63 Jahre alte Bankangestellte in Nürnberg das Kuvert im DIN-A5-Format geöffnet und dabei eine Stichflamme ausgelöst. Die Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Mittlerweile habe der noch unbekannte Täter Kontakt mit der Commerzbank aufgenommen. Er habe mit dem Versand weiterer solcher Briefe gedroht, sollte seiner Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen werden. Bei dem Erpresser handele es sich um einen potenziell gefährlichen Täter, hieß es seitens des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er weitere gefährliche Briefsendungen an Filialen und Kunden der Bank verschicke.