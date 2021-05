Steinmeier eröffnet 100. Mozartfest in Würzburg

Zur Eröffnung des wohl ältesten Mozartfestes in Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Wichtigkeit von Mozart und seiner Musik in schwierigen Zeiten erinnert. "Gerade im Jubiläumsjahr wünsche ich mir und uns, dass Mozart uns wieder die Ohren öffne und die Herzen", sagte Steinmeier anlässlich der Hundertjahrfeier am Freitag in Würzburg.

28. Mai 2021 - 21:11 Uhr | dpa

Bernd Sibler (r, CSU) und seine Frau (r) empfangen Frank-Walter Steinmeier und seine Frau. © Daniel Karmann/dpa