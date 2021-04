Steinmarder mit Stahlseil-Falle getötet: Polizei ermittelt

Nach einem in einer Falle verendeten Steinmarder ermittelt die Polizei im unterfränkischen Bad Brückenau wegen Jagdwilderei. Zeugen hatten demnach das tote Wildtier gefunden. Es hatte eine Schlinge aus Stahlseil um den Kopf, die sich in das Tier regelrecht eingeschnitten hatte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete. Offensichtlich sei die Falle von einem bislang unbekannten Täter bewusst ausgelegt worden.

01. April 2021 - 12:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bad Brückenau © dpa-infocom, dpa:210401-99-53803/2