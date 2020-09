Start in die Karpfensaison

Die Karpfensaison hat begonnen. Für das Wachstum der Fische sei das Wetter in diesem Sommer - warm, aber trotzdem genug Regen - ideal gewesen, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Donnerstag in Fensterbach (Landkreis Schwandorf). Die Oberpfalz ist in Bayern neben Mittelfranken eine Schwerpunktregion für die Karpfenzucht. Aus den 30 000 Karpfenteichen in Bayern werden Ministeriumsangaben zufolge jedes Jahr etwa 6000 Tonnen Karpfen gefischt. Das sei etwa die Hälfte der bundesweit gefischten Karpfen.

03. September 2020 - 13:39 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Michaela Kaniber trägt Karpfen in einem Kescher. © Armin Weigel/dpa

Fensterbach Karpfen sei ein regionales Naturprodukt, sagte die Ministerin. Zudem böten die Teiche bedrohten Tierarten einen Lebensraum. Das stelle die Erzeuger auch vor Probleme - etwa wenn Fischotter Karpfen räuberten.