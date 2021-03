Start für "Quantum Integration Centre": "Chancenfeuerwerk"

Mit der Eröffnung des "Quantum Integration Centre" (QIC) in Garching kommt die Quantenforschung in Bayern einen weiteren Schritt voran. "Wir ermöglichen Forschung in neuen Dimensionen mit einem Quanten-District in Bayern. Ein Supercomputer ist ein Instrument, der Quantencomputer ein ganzes Orchester", sagte Ministerpräsident Markus Söder beim Startschuss für das QIC, das am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt ist. Dort sollen Forschung und Entwicklung von Soft- und Hardware zu Quantencomputern vorangetrieben werden.

17. März 2021 - 13:31 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU) nimmt an der Eröffnung des Quantum Integration Centers des Leibnitz-Rechenzentrums (LRZ) teil. © Peter Kneffel/dpa