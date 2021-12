Start der Weihnachtsferien: Alles ruhig auf Bayerns Straßen

München/Nürnberg

Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien ist es auf Bayerns Straßen ruhig geblieben. Die Karte des beim Verkehrsministerium angesiedelten Verkehrslagedienstes zeigte am Donnerstag auf allen Fernstraßen grün. "Bis jetzt ist alles unproblematisch", sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag, am Donnerstag. Es habe keinerlei Staus oder Behinderungen im südlichen Oberbayern gegeben. "Der Weihnachtsreiseverkehr ist bisher gänzlich unauffällig." Die Ferien im Freistaat beginnen an Heiligabend. An den Schulen war am Donnerstag noch Unterricht, allerdings starten viele Familien gewöhnlich oft gleich nach Schulschluss in den Urlaub.