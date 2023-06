Starke Rauchentwicklung bei Brand in Oberpfalz - Warnung für B85

Wegen eines Scheunenbrands ist der Verkehr auf der Bundesstraße 85 in der Oberpfalz am Donnerstag für mehrere Stunden beeinträchtigt worden. Der Brand in Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) führte zu einer starken Rauchentwicklung, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Beamten gaben eine Verkehrswarnung heraus.

01. Juni 2023 - 15:04 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Kümmersbruck Die Scheune geriet den Angaben zufolge am Vormittag aus zunächst unklaren Gründen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag zunächst noch an. Ein Anwohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung zeitweise behandelt. In der Scheune wurden nach ersten Informationen der Polizei mehrere Hühner gehalten. Ob sie durch den Brand zu Tode kamen, war zunächst nicht bekannt.