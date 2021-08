Starke Lkw-Nachfrage hält Knorr-Bremse auf Kurs

Eine starke Nachfrage nach Nutzfahrzeugen hat den Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse im zweiten Quartal weiter angetrieben. Der Auftragsbestand kletterte zur Jahresmitte auf knapp 5,2 Milliarden Euro und erreichte damit ein Rekordniveau, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Vorstandschef Jan Mrosik sieht Knorr-Bremse damit auf gutem Weg, in diesem Jahr wie geplant einen Umsatz zwischen 6,5 und 6,9 Milliarden Euro zu erreichen.

13. August 2021 - 08:29 Uhr | dpa

Knorr-Bremse. © picture alliance / dpa/Archivbild

München Im zweiten Quartal steigerte Knorr-Bremse seinen Umsatz im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf gut 1,7 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um über 40 Prozent auf rund 244 Millionen Euro zu, fiel damit aber niedriger aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 164 Millionen Euro, ein Zuwachs von rund 60 Prozent. © dpa-infocom, dpa:210813-99-826138/2