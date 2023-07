Stand-up-Paddler stirbt nach Unfall im Staffelsee

Seehausen am Staffelsee

Ein 41-jähriger Stand-up-Paddler ist im Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen verunglückt und gestorben. Zeugen, die den Notfall beobachteten, eilten zu dem Mann und konnten ihn bis zur Bergung an der Wasseroberfläche halten, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Vom Ufer bei Seehausen am Staffelsee flog ein Rettungshubschrauber den 41-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde sein Tod festgestellt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache.