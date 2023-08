Stallbrand verursacht 200.000 Euro Schaden

Ein nächtlicher Brand in einem leerstehenden Stall in Niederbayern hat rund 200.000 Euro Schaden verursacht und zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bundesstraße 299 geführt. Verletzt worden sei bei dem Feuer in der Nacht zum Freitag niemand, teilte die Polizei mit.

04. August 2023 - 10:55 Uhr | dpa

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Weihmichl Der Brand brach auf einem unbewohnten Hof in Weihmichl (Landkreis Landshut) aus. Da der Stall abseits des ebenfalls leerstehenden Wohnhauses stand, habe das Feuer nicht übergreifen können, so ein Sprecher. Der Stall sei nun aber einsturzgefährdet. Wegen der Löscharbeiten war die nahe gelegene Bundesstraße 299 für mehrere Stunden gesperrt. Wieso der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Landshut nahm die Ermittlungen auf.