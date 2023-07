Stallbrand: Millionenschaden und mindestens fünf tote Rinder

Beim Brand einer Lagerhalle und eines Stalls auf einem Bauernhof in der Oberpfalz sind Polizeiangaben zufolge mindestens fünf Rinder gestorben. Zudem sei bei dem Feuer in Plößberg (Landkreis Tirschenreuth) ein Millionenschaden entstanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Landwirt habe am Donnerstag Rauch in seiner Lagerhalle bemerkt und versucht, Heuballen aus der Halle zu holen, um Schlimmeres zu verhindern.

07. Juli 2023 - 13:13 Uhr | dpa

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Plößberg Dennoch standen nach kurzer Zeit die gesamte Lagerhalle und der angrenzende Rinderstall in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte, dass auch das anliegende Wohngebäude Feuer fing. Der Landwirt konnte den Angaben zufolge etwa 80 Rinder aus dem Stall retten, mindestens 5 Tiere starben. Ein Großteil der Rinder wurde demnach mittlerweile wieder eingefangen und auf Bauernhöfe in der Region verteilt. Bis zu 15 Tiere liefen am Freitag zunächst noch frei herum. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 1,5 Millionen Euro. Etwa 140 Feuerwehrkräfte, 45 Sanitäter, 3 Tierärzte sowie mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz. Die Brandursache blieb zunächst unklar.