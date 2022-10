Stahlstreben knicken ab - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Nürnberg

Bei einem Betriebsunfall in Nürnberg sind drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, arbeiteten die Männer am Freitag in einer Baugrube. Aus bisher ungeklärten Gründen knickten zwei Stahlstreben ab. Ein 21-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden dadurch eingeklemmt und erlitten schwere Verletzungen. Ein 45-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.