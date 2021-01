Stadtrat und Initiative stellen "Mobilitätspakt" vor

Nachdem in Nürnberg ein Bürgerentscheid für eine fahrradfreundlichere Stadt vom Tisch ist, wollen die drei größten Stadtratsfraktionen sowie Vertreter der Initiative heute über Details informieren. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, einigten sich CSU, SPD und Grüne im Stadtrat auf einen sogenannten Masterplan Mobilität, in dem die grundsätzlichen Inhalte der Forderungen des Radentscheids verankert sind. Der Stadtrat muss darüber noch abstimmen.

27. Januar 2021 - 02:40 Uhr | dpa

Nürnberg Die Initiative, an der etwa der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, Fridays for Future und mehrere Parteien beteiligt sind, hatte unter anderem bessere und sicherere Radwege, ein durchgängiges Wegenetz, mehr Fahrradstellplätze und mehr Personal für die Verkehrsplanung gefordert. Die Aktivisten hatten sich nach eigenen Angaben schon mehrmals mit Stadtvertretern zu Gesprächen über die Forderungen getroffen. © dpa-infocom, dpa:210126-99-179433/3