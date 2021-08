Die Stadt Rosenheim hat vor erhöhten Pegelständen am Inn am Montagabend gewarnt. Grund seien die anhaltenden ergiebigen Niederschläge im Bereich des unteren Inntals, teilte die Stadt mit. "Sicherheitshalber werden die Rosenheimerinnen und Rosenheimer gebeten, während der erhöhten Meldestufe die Wege entlang des Inndamms zu meiden", betonte Stadtbrandinspektor Mario Zimmermann. Man sollte sich nicht "unnötig einem möglichen Risiko aussetzen".

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Rosenheim

Laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) ist mit einer Überschreitung der Meldestufe 1 an den Inn-Pegeln im Landkreis Rosenheim in der Nacht zu Dienstag zu rechnen. Das bedeutet, dass stellenweise die Gefahr von kleineren Ausuferungen besteht. Sie sollen sich nach Einschätzung des HND am Dienstag aber wieder zurückbilden.

