Stadt Ingolstadt verschenkt ausrangierte Ampeln

Ingolstadt verschenkt 20 ausrangierte Ampeln. Weil man derzeit auf moderne LED-Technik umrüste, würden die Signalanlagen nicht mehr gebraucht, teilte die Stadt am Dienstag mit. Wer sie haben will, etwa als Sammelobjekt oder ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk, wird gebeten, zunächst eine E-Mail an die Stadt zu schreiben, wie es weiter hieß. Später könne man die Ampel dann im städtischen Bauhof abholen. Derzeit biete die Stadt 20 Ampeln an, später würden weitere dazukommen. Interessierte können sich auch auf eine Warteliste setzen lassen.

07. Dezember 2021 - 13:18 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ingolstadt © dpa-infocom, dpa:211207-99-289161/2