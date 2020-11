Stabilo gibt Geschäftszahlen bekannt: Kosmetik unter Druck

Heroldsberg

Vom Leucht-Marker bis zum Lawinenrucksack: Der fränkische Konzern Schwan Stabilo (Heroldsberg bei Nürnberg) stellt am Donnerstag seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020 vor. Im Vorjahr hatte die Stiftesparte, wo Stabilo neben seinen Leuchtmarkern vor allem auch Fine Liner verkauft, zulegen können, während Schminkfarben und Outdoor-Equipment leicht rückläufig waren. Insgesamt war Stabilo Boss zum zweiten Mal in Folge - gemessen am Umsatz - geschrumpft, was unter anderem auch eine Neuorganisation der Sparte zur Folge hatte. Für 2019/2020 hatte Firmenchef Sebastian Schwanhäußer kein Wachstum in der Kosmetik prophezeit.