Staatsregierung und Bauernverband schmieden "Zukunftsvertrag"

Weniger Bürokratie, mehr Schutz für landwirtschaftliche Flächen oder mehr Unterstützung für Familienbetriebe mit Tierhaltung: Die bayerische Staatsregierung und der Bayerische Bauernverband (BBV) haben am Montag in München einen Zukunftsvertrag mit zahlreichen Zielen und Vorhaben unterzeichnet. Der Freistaat wolle jährlich bis zu 120 Millionen Euro jährlich dafür bereitstellen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) laut Mitteilung: "Der Zukunftsvertrag ist ein richtungsweisendes Bekenntnis." Man setze auf regionale Lebensmittel - ob bio oder konventionell. "Wir wollen mehr Freiheit und Vertrauen und weniger Kontrollen und Bürokratie in der Landwirtschaft." Bayern stehe zur Tierhaltung in der Landwirtschaft.

11. September 2023 - 14:51 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. © Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa

München Naturschutzverbände reagierten mit Kritik. Es sei ein "fatales Signal", Biobauern in Zeiten von "Biodiversitäts- und Klimakrise" von der Erarbeitung und Unterzeichnung des Paktes auszuschließen, sagte Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des Bund Naturschutz. Norbert Schäffer, Chef des Naturschutzverbandes LBV, teilte mit, man sei enttäuscht von dem Vertrag: "Die wesentlichen Herausforderungen für die bayerische Landwirtschaft werden ignoriert." Es sei ein Fehler, Umweltschutzverbände und die Zivilgesellschaft nicht an dem Vertrag zu beteiligen.