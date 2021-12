Staatsregierung fördert PCR-Pool-Tests in Kitas bis August

Die bayerische Staatsregierung verlängert das Förderprogramm zur Durchführung von PCR-Pool-Tests in Kitas bis zum 31. August 2022. Die Entscheidung, in welchen Kindertagesstätten es solche Pool-Tests gibt oder wo weiterhin auf Antigen-Schnelltests gesetzt wird, liegt bislang bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Neu ist: Nun sollen Träger und Gemeinden auf eigenen Wunsch und in Eigenverantwortung PCR-Pool-Tests durchführen können. Die Kosten hierfür sollen pauschal erstattet werden. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen.

21. Dezember 2021 - 14:38 Uhr | dpa

Eine Packung mit sterilen Nasenabstrichröhrchen aus einem Set des Lolli-Test (PCR-Pool-Test). © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

München