Staatsregierung fehlen Daten über Impfung von Heimbewohnern

Zwei Drittel der Corona-Toten sind über 80. Doch in Bayern wird ungeachtet aller Dokumentationspflichten der Impfstatus von Pflegeheimbewohnern nicht systematisch erfasst - anders als in Baden-Württemberg.

München/Nürnberg

Der Staatsregierung fehlen in der Corona-Pandemie nach wie vor verlässliche Daten über den Impfschutz hochbetagter Pflegeheimbewohner. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass zum Stichtag 1. November 87 Prozent der geschätzt 127 000 bayerischen Pflegeheimbewohner zweimal geimpft waren. Darüber hinaus hatten die staatlichen Impfzentren bis zum 3. Dezember insgesamt 63 827 Auffrischungsimpfungen für Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilt.

Auch niedergelassene Ärzte impfen in den Heimen - mutmaßlich in großem Umfang, aber verlässliche Daten dazu gibt es nicht. "Eine genaue Quote kann jedoch nicht angegeben werden, da die Zahl der Auffrischungsimpfungen durch Ärzte nicht bekannt ist, da die Eigenschaft als Heimbewohner bei der Impfdokumentation nicht gesondert erfasst wird und auch im Übrigen bisher keine Meldepflicht der Ärzte oder Einrichtungen besteht", heißt es in der Antwort des Ministeriums.

Die Bewohner von Pflegeheimen sind in der Pandemie besonders gefährdet. Etwa zwei Drittel der Corona-Toten sind über 80, in der ersten Phase der Pandemie kam es vor Beginn der Impfkampagne immer wieder zu Masseninfektionen mit zahlreichen Todesopfern.

In den vergangenen Monaten gab es mit dem Nachlassen der Impfwirkung bundesweit neuerliche Ausbrüche in Heimen, auch in Bayern. So meldete das Landratsamt Donau-Ries im Oktober 20 Infektionen unter Bewohnern und Mitarbeitern in einem Mertinger Heim, es gab drei Todesfälle.

Eine bundesweite Meldepflicht für Impfungen in Pflegeheimen ist bislang aber nicht vorgeschrieben, obwohl gerade Heimleitungen umfangreiche Dokumentationspflichten erfüllen müssen, die die Qualität der Pflege sicherstellen sollen.

Geändert wird das nun durch die neue Bundesregierung: Am Freitag behandelte der Bundestag eine Änderung des Impfschutzgesetzes, die die Heime zur monatlichen Dokumentation des Impfstatus der Bewohner verpflichtet. Die Länder müssen im Bundesrat noch zustimmen.

Im Gegensatz zu Bayern hatte Baden-Württemberg die Impfungen in Pflegeheimen offensichtlich frühzeitig im Blick, obwohl eine verbindliche Vorgabe aus Berlin dazu fehlte. "Wir haben die Heimaufsichtsbehörden in den Land- und Stadtkreisen in Baden-Württemberg gebeten, bei den Pflegeeinrichtungen im Land den Stand der Auffrischungsimpfungen abzufragen", sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministerums auf Anfrage.

Ebenso wie in Bayern gibt es im Nachbarland staatliche Impfteams, MIT genannt. "Sofern einzelne Einrichtungen Schwierigkeiten gemeldet haben, sind die Heimaufsichtsbehörden bereits auf die MIT-Koordinatoren zugegangen und haben Impftermine durch die MIT veranlasst."

Das bedeutet allerdings nicht, dass in Baden-Württemberg alle Heimbewohner bereits eine Booster-Impfung erhalten hätten. Die Quote der Auffrischimpfungen in Baden-Württembergs Pflegeheimen variiert laut Stuttgarter Ministerium "zwischen 10 und 100 Prozent" - abhängig unter anderem vom Datum der Erst- und Zweitimpfungen, dem Gesundheitszustand der Bewohner und der Zustimmung zur Drittimpfung durch die Bewohner selbst oder deren Betreuer.

"Ein großer Teil der Einrichtungen berichtet, dass Auffrischimpfungen bereits im September 2021 durch die MIT durchgeführt wurden", sagte der Stuttgarter Ministeirumssprecher dazu.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-332723/4