Staatskanzlei lädt für Mittwoch zum Schulgipfel ein

Inmitten der Herbstferien hat die Staatskanzlei für Mittwoch zum "Schulgipfel" eingeladen, um in großer Runde die aktuelle Lage an den Schulen im Freistaat zu diskutieren. Von Seiten des Kabinetts werden daran den Plänen zufolge Ministerpräsident Markus Söder, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml (alle CSU) sowie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) teilnehmen. Eingeladen sind auch Vertreter der Lehrer-, Direktoren-, Eltern- und Schülerverbände sowie die kommunalen Spitzenverbände.

München

"Das wird als Videoschalte stattfinden, als reines internes Arbeitsgespräch mit einem größeren Kreis", sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Dienstag. Am Vortag hatten sowohl Eltern- als auch Schülerverbände in offenen Briefen fehlende Konzepte in Bayerns Corona-Schulpolitik beklagt und schnelle Verbesserungen gefordert.