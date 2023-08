Staatsforsten bieten weitere Windrad-Standorte an

München

Im Staatswald bei Kottgeisering zwischen Ammersee und Fürstenfeldbruck und in Markt Wiggensbach im Oberallgäu sollen bis zu neun neue Windenergieanlagen gebaut werden. Wie die Staatsforstverwaltung am Montag mitteilte, wurde nach dem positiven Votum der Gemeinden jetzt das Auswahlverfahren gestartet. Bis Ende Oktober können Windkraft-Unternehmen ihre Angebote einreichen, im November soll das Vorhaben besiegelt werden. In den Staatsforsten sind bereits 101 Windräder aufgebaut worden, für weitere 138 wurden die Standortsicherungsverträge abgeschlossen. Weitere Auswahlverfahren sind für den Herbst geplant.