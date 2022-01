Spuren von Pflanzenschutzmitteln: Yamswurzeln zurückgerufen

Wegen Spuren von Pflanzenschutzmitteln ruft der Händler Binstar Business frische Yamswurzeln aus China zurück. Betroffen sei die Losnummer 2110, Identitätskennzeichen 15030710, teilte das Unternehmen in Unterschleißheim (Landkreis München) am Mittwoch mit. Darin seien zu hohe Mengen der Stoffe Prochloraz und Pyridaben gefunden worden. Diese könnten beim Verzehr der Yamswurzeln zu Schäden an Prostata und Leber führen.

26. Januar 2022 - 14:24 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Unterschleißheim Verkauft worden seien die betroffenen Yamswurzeln durch den Händler in Aschheim (Landkreis München). Wer das Produkt gekauft habe, könne es ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben, teilte die Firma mit.