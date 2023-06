Sprung in der Cockpitscheibe: Flugzeug dreht nach Start um

Wegen eines Sprungs in der Cockpitscheibe musste ein Flugzeug von Nürnberg nach Kreta kurz nach dem Start umdrehen. Ein Pressesprecher des Albrecht-Dürer-Airports in Nürnberg bestätigte entsprechende Medienberichte. Demnach soll es nach dem Start am Samstagmorgen zu einem Sprung in der Scheibe gekommen sein. Daraufhin flog das Flugzeug zurück nach Nürnberg. Nach der Sicherheitslandung konnten die Passagiere in einem Ersatzflieger ihre Reise antreten.

24. Juni 2023 - 16:36 Uhr | dpa

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nürnberg Gesprungene Scheiben kommen gerade wegen der Temperaturunterschiede vom Boden zur Luft immer mal wieder vor, sagte der Flughafensprecher. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.