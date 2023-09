Sprengstoffherstellung geplant? LKA stellt Stoffe sicher

Schweinfurt

Bei einem 40-jährigen Mann im Landkreis Schweinfurt hat das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mutmaßlich explosionsgefährliche Stoffe sichergestellt. Der Beschuldigte hatte die Stoffe möglicherweise besorgt, um Sprengstoff herzustellen, teilte das LKA am Freitag mit. Neben einem verdächtigen Gemisch chemischer Stoffe fanden die Beamten bei der Durchsuchung am Freitag nach eigenen Angaben auch mehrere Waffen. Dabei sei dem Mann Waffenbesitz verboten worden. Der Beschuldigte sei bereits mehrfach wegen Sprengstoffdelikten in Erscheinung getreten. Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund bestünden derzeit nicht.