Sportverbände fordern Deckelung der Energiekosten

Die Sportverbände der Länder fordern eine Deckelung der Energiekosten. Die Sportvereine und Verbände in Deutschland bräuchten eine spürbare finanzielle Entlastung, besonders nach den Einschränkungen von mehr als zwei Jahren Pandemie, begründete der Bayerische Landes-Sportverband diese Forderung am Montag in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus fordere man die Bundesregierung auf, das dritte Entlastungspaket kurzfristig dahingehend zu verändern, dass auch der Sport bedacht wird.

26. September 2022 - 13:08 Uhr | dpa

Volleyball-Spielbälle liegen auf einem Haufen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München "Für viele unserer rund 12.000 BLSV-Mitgliedsvereine und 56 Sportfachverbände geht es in den nächsten Monaten darum, Sport weiterhin zu ermöglichen, die Schließung von Sportstätten zu vermeiden und das wirtschaftliche Überleben zu sichern", sagte BLSV-Präsident Jörg Ammon nach der Herbstkonferenz der 16 Landessportbünde in München. "Daher müssen die Deckelung der Energiekosten und wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen kurzfristig kommen, um Existenzen zu sichern, eine drohende Kostenexplosion zu verhindern und unseren Vereinen die notwendige Planungssicherheit zu geben." Zudem werden die jeweiligen Landesregierungen und Kommunen in Deutschland dazu aufgefordert, energiebedingte Schließungen von Sportanlagen und Schwimmbädern zu vermeiden. Bei Fördermaßnahmen für nachhaltige Investitionen zur Einsparung von Energiekosten sei der organisierte Sport ebenso zu berücksichtigen. Die Konferenz befasste sich mit der aktuellen Entwicklung und ihren Auswirkungen auf die rund 90.000 bundesdeutschen Sportvereine. Der organisierte Sport in Deutschland stehe mit seinen Sportvereinen und Sportfachverbänden vor einer existenziellen Bedrohung durch mögliche Schließungen von Sportanlagen und steigende Energiekosten.