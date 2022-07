Spitzenreiter: Jahn Regensburg bejubelt Zweitliga-Topstart

Jahn Regensburg ist der nächste Topstart in die 2. Fußball-Bundesliga geglückt. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gewann am Sonntag auch das zweite Saisonspiel beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld mit 3:0 (1:0) - und das absolut verdient. Kapitän Benedikt Gimber mit einem sehenswerten Kopfball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Mittelfeldkollege Maximilian Thalhammer mit einem platzierten Flachschuss (56. Minute) und der eingewechsele Minos Gouras (90.+1) nach einem Anwehrfehler erzielten die Tore für die hervorragend organisierten Oberpfälzer.

24. Juli 2022 - 15:44 Uhr | dpa

Bielefelds Torwart Stefanos Kapino (r) kassiert den Treffer zum 0:3. © Friso Gentsch/dpa