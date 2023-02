Spielwarenmesse verzeichnet etwas weniger Besucher

Die erste Spielwarenmesse in Nürnberg nach der coronabedingten Pause haben etwas weniger Menschen besucht. 58.000 Fachbesucher aus 128 Ländern waren dort und damit acht Prozent weniger als bei der letzten Messe, wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte. Das habe größtenteils an den ausbleibenden Gästen aus China und Russland gelegen. Rund 2100 Aussteller aus fast 70 Ländern präsentierten bei der weltgrößten Spielwarenmesse an fünf Tagen ihre Neuheiten.

05. Februar 2023 - 13:33 Uhr | dpa

Besucher der Spielwarenmesse gehen zum Eingang der Messehallen. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg Erstmals waren in diesem Jahr auch die Ukraine, Frankreich und Usbekistan mit einem eigenen Stand vertreten. Die Messe sei fast wieder so groß wie vor der dreijährigen Corona-Pause gewesen, sagte Florian Hess, Vorstandsmitglied bei der Spielwarenmesse eG.