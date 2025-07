Spiele angesetzt: FC Bayern oft am Abend gefordert

Die ersten Spieltage der neuen Saison sind terminiert. Der FC Bayern ist oft an Abenden im Einsatz. Klar ist jetzt, wann die Bundesliga-Zeit des neuen FCA-Trainers Sandro Wagner richtig beginnt.

München

Der FC Bayern München ist an den ersten fünf Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison viermal abends im Einsatz. Eine gute Woche nach dem bereits zuvor festgelegten Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig am Freitag, 22. August (20.30 Uhr), in der Allianz Arena tritt der deutsche Fußball-Rekordmeister am 30. August (18.30 Uhr) beim FC Augsburg an.

Nach der ersten Länderspielpause der Saison steht am Samstag, 13. September, um 18.30 Uhr das Wiedersehen mit Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV in München an.

Zum Wiesn-Anstich auswärts

Zum Start des Oktoberfests am 20. September läuft die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany um 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim auf. Eine knappe Woche später ist Werder Bremen Freitagabends (20.30 Uhr) zu Gast.

Die Bundesliga-Amtszeit von Sandro Wagner als neuem Trainer des FC Augsburg beginnt an einem Samstag. Am 23. August sind die Schwaben um 15.30 Uhr beim SC Freiburg zu Gast.

Nach dem Bayern-Heimspiel laufen die Augsburger am 14. September (15.30 Uhr) an einem Sonntag auswärts beim FC St. Pauli auf. Die Spiele zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 und beim 1. FC Heidenheim finden jeweils an einem Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt.

Augsburg schon im Training, Bayern-Stars im Urlaub

Der FC Augsburg startete unter Wagner in dieser Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Münchner Profis haben nach der Club-WM noch Urlaub. Ende Juli beginnt für die Bayern die Vorbereitung. "Die Jungs bekommen rund drei Wochen Urlaub. Es ist wichtig, dass sie mental jetzt abschalten und Kraft tanken. Nächste Saison wollen wir dann die nächsten Schritte gehen", sagte Kompany.

Das erste Testspiel steht für sein Team am 7. August (18.30 Uhr) gegen Tottenham Hotspur, den Ex-Club von Harry Kane, an. Pflichtspielauftakt ist der Franz-Beckenbauer-Supercup (Samstag, 16. August, um 20.30 Uhr) beim Pokalsieger VfB Stuttgart.