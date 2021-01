Sperrung auf A3 Richtung Nürnberg

Pendler mussten am Dienstagmorgen auf der Autobahn 3 in Oberfranken teilweise einige Geduld mitbringen: Nach einem Auffahrunfall zweier Lastwagen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) und Höchstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) in Richtung Nürnberg zeitweise voll gesperrt worden. Bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach etwa einer Stunde wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Es bildete sich ein Rückstau von rund 15 Kilometern, sagte der Sprecher. Glätte und Schnee seien nicht Grund für den Unfall gewesen.

26. Januar 2021 - 08:49 Uhr | dpa

