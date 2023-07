SPD schickt Parteichef Klingbeil am Gillamoos ins Rennen

Knapp einen Monat vor der Landtagswahl kommt es am 4. September in Abensberg zu einem ersten Höhepunkt im Wahlkampf. In den Bierzelten liefern sich dann die nicht nur viel Parteichefs laute Wortgefechte.

Abensberg

Im Landtagswahljahr schickt die Bayern-SPD beim Gillamoos im niederbayerischen Abensberg ihren Parteichef Lars Klingbeil ins Rennen. "Der Politische Gillamoos ist nicht nur in Wahlkampfzeiten ein Fest der Demokratie. Ich freue mich auf meine Gillamoos-Premiere und auf die harte Auseinandersetzung in der Sache", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Die SPD stehe für echte soziale Politik statt für billige Kulturkampfparolen.

"Es geht um den Ausbau der Erneuerbaren Energien, für bezahlbare Wohnungen und ein klares Bekenntnis für den Industriestandort. Deshalb unterstütze ich gerne Florian von Brunn und die bayerische SPD, damit ein Politikwechsel im Freistaat gelingt", sagte Klingbeil.

Rund einen Monat vor der Bayern-Wahl markiert der traditionsreiche Gillamoos Anfang September eine wichtige Wegmarke im Wahlkampf. Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt, der politische Gillamoos am 4. September.

Daher sind auch die anderen Parteien mit hochkarätigen Rednern vertreten: Im CSU-Zelt werden die Chefs der beiden Unionsparteien, Markus Söder und Friedrich Merz, erwartet. Bei den Grünen wird unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann auftreten, bei der FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und bei der AfD Parteichefin Alice Weidel. Bei den Freien Wählern wird es wie in jedem Jahr Parteichef Hubert Aiwanger sein.

Das immer Anfang September stattfindende Volksfest Gillamoos hat eine mehr als 700-jährige Tradition im Landkreis Kelheim in Niederbayern und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. Parallel gibt es einen Bierzelt- und Volksfestbetrieb. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Veranstaltung zwischenzeitlich nicht in der üblichen Festzelt-Atmosphäre stattfinden können, einige Parteien wichen auf Formate aus, bei denen die Reden im Internet übertragen wurden.