SPD kritisiert Söder bei Atomdebatte und Windkraft

In der Debatte um eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken bekommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heftige Kritik aus Berlin. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sagte der Mediengruppe Bayern: "Herr Söder steckt in der Vergangenheit fest und darf nicht damit durchkommen, von seinen Versäumnissen abzulenken." Damit bezieht er sich auch auf den Ausbau von Alternativen: "In Bayern wird deutlich, was für verheerende Folgen die Blockade von Windkraft- und Netzausbau hat."

20. Juli 2022 - 08:05 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, aufgenommen beim Nachhaltigkeitsgipfel der Süddeutschen Zeitung. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild