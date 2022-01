SPD fordert von Söder Erklärung zur Energieversorgung

Im Streit um die Abschaffung der 10H-Abstandsregel in Bayern fordert die SPD im Landtag eine Regierungserklärung zur Energieversorgung des Freistaats. "Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) müssen die Frage beantworten, wie in Bayern Wirtschaft und Verbraucher mit klimaneutraler Energie zu bezahlbaren Preisen versorgt werden sollen", sagte SPD-Fraktions- und Landeschef Florian von Brunn der Deutschen Presse-Agentur in München.

17. Januar 2022 - 06:29 Uhr | dpa

