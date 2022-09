SPD fordert über 400 Millionen Euro zusätzlich für Kliniken

Die SPD im bayerischen Landtag wirft der Staatsregierung fehlende Investitionsbereitschaft bei den heimischen Krankenhäusern vor. "Krankenhäuser in Bayern sind momentan ebenso wie alle anderen mit gestiegenen Energiekosten konfrontiert. Für notwendige Investitionen - etwa in energetische Sanierung - ist der Freistaat zuständig. Wir als SPD fordern, diese Investitionskosten für Krankenhäuser zu erhöhen, um den Krankenhäusern zu helfen, Geld zu sparen", sagte Fraktionschef Florian von Brunn am Donnerstag zum Abschluss der SPD-Herbstklausur in Nürnberg. Der von der Fraktion dazu vorgelegte Gesetzentwurf sieht alleine für das kommende Jahr Zusatzinvestitionen von rund 412 Millionen Euro vor.

22. September 2022 - 13:20 Uhr | dpa

Geräte stehen und hängen in einem leeren Zimmer auf einer Intensivstation. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild