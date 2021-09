SPD fordert jährliche Klima-Milliarde für Verkehrswende

Zur Verbesserung des Klimaschutzes und zur Stärkung des Schienenverkehrs fordert die Landtags-SPD eine jährliche Investition des Freistaats von einer Milliarde Euro. "Ohne einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist die Klimawende in Bayern nicht zu schaffen. Der Verkehr im Flächenland Bayern ist für den größten Anteil an Treibhausgasen verantwortlich – mehr als alle anderen Sektoren wie Energie, Gebäude oder Industrie", sagte Fraktionschef Florian von Brunn am Dienstag anlässlich der Klausur des SPD-Fraktionsvorstands auf der Zugspitze.

07. September 2021 - 11:59 Uhr | dpa

Bayerns SPD-Fraktionschef Florian von Brunn spricht während einer Sondersitzung. © Sven Hoppe/dpa-pool/dpa/archivbild