SPD fordert eine Milliarde Euro für bezahlbare Wohnungen

Die SPD im bayerischen Landtag fordert eine Milliarde Euro für den Wohnungsbau und mehr Mieterschutz. "Damit in Bayern mehr bezahlbare Wohnungen entstehen, müssen alle Register gezogen werden", sagte der Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn am Dienstag zum Auftakt der Herbstklausur der SPD-Landtagsabgeordneten in Nürnberg.

20. September 2022 - 16:14 Uhr | dpa

Arbeiter stehen auf einer Baustelle eines Wohngebäudes. © Soeren Stache/dpa-zentralbild/dpa/Symbolbild