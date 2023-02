SPD fordert bessere Bezahlung von Lehrern in Bayern

Die bayerische SPD hat erneut eine bessere Bezahlung von Lehrern als Maßnahme gegen den Lehrermangel verlangt. Die Sozialdemokraten wollten "das gleiche Einstiegsgehalt für alle Lehrkräfte, egal ob sie an der Grundschule, an der Mittelschule oder am Gymnasium unterrichten", sagte der bayerische SPD-Landeschef und Landtags-Spitzenkandidat Florian von Brunn beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Vilshofen.

22. Februar 2023 - 12:57 Uhr | dpa

Stühle auf Tischen in einem Klassenzimmer. © Sebastian Willnow/dpa/Symbolbild