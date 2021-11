SPD-Chef von Brunn stellt Söders Eignung in Frage

Angesichts der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie hat Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn die Eignung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Führungsfigur in Frage gestellt. "Ich habe immer ernstere Zweifel, ob er geeignet ist, dieses Bundesland zu führen", sagte von Brunn am Freitag in München. Er warf Söder "Planlosigkeit" vor, etwa beim Herunterfahren der Impfzentren über den Sommer und bei der Bereitstellung kostenloser Schnelltests.

26. November 2021 - 13:02 Uhr | dpa

Florian von Brunn (SPD) im bayerischen Landtag. © Matthias Balk/dpa/Archivbild