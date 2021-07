SPD-Chef: Hilfe Aiwangers für Betrüger wäre Rücktrittsgrund

Im jüngsten Fall mutmaßlichen Maskenbetrugs in Bayern hat die SPD von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger umfassende Aufklärung gefordert. Der Minister und Parteichef der Freien Wähler (FW) müsse alle Unterlagen und Akten zu diesem Vorfall dem Landtag offenlegen, verlangte SPD-Fraktionsvorsitzender Florian von Brunn am Sonntag in einer Mitteilung. Je nach Ausgang der Sache sei gegebenenfalls Aiwangers Rücktritt nötig.

18. Juli 2021 - 14:11 Uhr | dpa

Florian von Brunn (SPD) bei einem Termin. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild