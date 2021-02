Spaziergänger retten in Eis eingebrochenes Mädchen

Spaziergänger in einem Erlanger Park haben ein ins Eis eingebrochenes Mädchen aus einem See gerettet. Das acht Jahre alte Kind war am Dienstagnachmittag zum Spielen auf die Eisfläche des noch nicht vollständig zugefrorenen Gewässers gegangen und bis zur Brust im eiskalten Wasser versunken.

09. Februar 2021 - 19:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. © Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Erlangen Ein Bub rief Passanten zu Hilfe, die das Mädchen dann mit Hilfe eines Schlittens aus dem Wasser zogen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner wärmten das Kind mit Decken und blieben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vor Ort. Die Achtjährige kam mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr. © dpa-infocom, dpa:210209-99-370855/2