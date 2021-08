Spaziergänger entdeckt Panzergranate

Ein Spaziergänger hat auf einem Feldweg in Schwaben eine Panzergranate gefunden. "Solche Granaten liegen einfach rum", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Man müsse nicht danach graben. Durch Erosion des Ackerbodens würden Panzergranaten auf Feldern immer wieder zum Vorschein kommen. Die Panzergranate in Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) wurde am Freitagabend durch ein Sprengkommando kontrolliert gesprengt.

28. August 2021 - 12:20 Uhr | dpa

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Heimertingen © dpa-infocom, dpa:210828-99-00448/2