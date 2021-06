Sonne blendet Autofahrer: Schwer verletzte Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer und sein Beifahrer sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Autofahrer auf der Bundesstraße 308 beim Abbiegen von der Sonne geblendet und sah das entgegenkommende Motorrad nicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 50 Jahre alte Motorradfahrer und sein 52 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

15. Juni 2021 - 06:59 Uhr | dpa

Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Oberstaufen © dpa-infocom, dpa:210615-99-995625/2