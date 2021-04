Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands zur Kanzlerkandidatur

In den ungelösten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union kommt Bewegung. An diesem Montagabend (18.00 Uhr) will der CDU-Bundesvorstand in einer digitalen Sondersitzung über den Stand und das weitere Vorgehen beraten. "Ich werde dem Bundesvorstand einen Vorschlag machen, wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen", kündigte der Parteivorsitzende Armin Laschet am Montag in Berlin an. Er hoffe, dass man dann "sehr schnell in dieser Woche" zu den erforderlichen Entscheidungen komme.

19. April 2021 - 13:40 Uhr | dpa

Die CDU-Fahne weht auf dem Konrad-Adenauer-Haus. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild