Sohn nach tödlichem Streit mit Mutter auf Intensivstation

Nach einem gewaltsamen Familienstreit mit einer Toten im mittelfränkischen Gunzenhausen liegt ein Beteiligter weiter auf einer Intensivstation. Ob der Mann noch in Lebensgefahr ist, wusste eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen zunächst nicht. Die Leiche seiner tödlich verletzten Mutter sollte noch am Vormittag obduziert werden. Beide hatten zusammen in einem Haus gelebt und waren am Montag aneinandergeraten.

25. Oktober 2022 - 08:27 Uhr | dpa

Gunzenhausen Bei dem Streit zwischen dem 52-Jährigen und der 78-Jährigen wurde die Frau tödlich verletzt. Die beiden hatten sich nach bisherigen Erkenntnissen wohl mit scharfen Gegenständen - vermutlich Messern - gegenseitig schwer verletzt. Details zum Ablauf des Geschehens in dem Einfamilienhaus gab es zunächst nicht. Den Notruf hatte ein Nachbar gewählt, zu dem der Sohn nach der Auseinandersetzung gegangen war.